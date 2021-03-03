Под Радой активисты протестуют против изменений в языковой закон

Они утверждают, что атака на языковое законодательство осуществляется непосредственно из Офиса Президента

Они утверждают, что атака на языковое законодательство осуществляется непосредственно из Офиса Президента

Фото: Цензор.НЕТ

Под зданием комитетов Верховной Рады Украины активисты протестуют против внесения изменений в закон о языке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Известно, что комитет Рады по гуманитарнойи информационной политике рассматривает проекты законов народных депутатов от "Слуги народа" о внесении изменений в Закон о государственном языке.

Проект закона №4638 подали нардепы Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др., проект №4638-2 - Потураев, Корниенко, Кравчук и др.

Активисты утверждают, что правящая партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке, которая управляется непосредственно из Офиса Президента.

В случае поддержки любого из этих проектов будет уничтожен механизм защиты прав украинцев на получение услуг на украинском языке. Закон о языке превратится в декларацию, которую можно безнаказанно нарушать", - заявляют организаторы митинга.

Эти законопроекты, а также проект закона от "Слуги народа" №3717 о возвращении русского языка в высшем образовании, могут быть вынесены на пленарные заседания уже в начале марта.

Митингующие требуют отозвать и снять с рассмотрения Рады эти законопроекты.

Напомним, 28 января суд по иску жителя Херсона отменил новое правописание. Истец считает, что Кабмин не имеет компетенции менять правописание.

Того же дня было сообщено, что Кабмин будет оспаривать решение ОАСК об отмене нового правописания.