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30 июня 2021, 19:45 365

Комитет Рады поддержал законопроект о большом Государственном Гербе

30 июня 2021, 19:45 365
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Фото из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту включить в повестку дня сессии президентский законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины"

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, 30 июня, пишет RegioNews.

По результатам голосования 17 членов комитета поддержали включение проекта закона в повестку дня сессии, никто не проголосовал против и шесть воздержались.

"Решение принято", – подытожил председатель комитета Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Известно, что, согласно Конституции, для принятия большого герба необходимы голоса не менее двух третей от конституционного состава Верховной Рады, то есть по крайней мере 300 депутатов.

В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что необходимость принятия этого акта обосновывается потребностью выполнить статью Конституции.

Напомним, 29 июня в Раде появился законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Также появилось изображение Большого герба Украины.

Украина герб Верховная Рада законопроект парламент

 
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