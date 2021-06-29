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29 июня 2021, 13:59 39

Партия "Голос" проведет съезд: когда и что рассмотрит

29 июня 2021, 13:59 39
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Фото из открытых источников
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Политическая партия "Голос" планирует провести съезд 29 июля

Об этом сообщил народный депутат, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Съезд партии планируется 29 июля", – сказал он.

Нардеп добавил, что среди вопросов повестки дня съезда есть усовершенствование устава по программе и идеологии партии, а также вопросы "партийного строительства".

Напомним ранее сообщалось, что десять депутатов от "Голоса" заявили о расколе и создали отдельное объединение.

Позже в "Голосе" обвинили нардепов, которые создали собственное объединение, в нарушении закона.

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Украина партия Голос парламент Съезд

 
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