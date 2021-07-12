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12 липня 2021, 17:33 436

У "Голосі" бояться, що зміни до держбюджету вдарять по мовному законодавству

12 липня 2021, 17:33 436
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Фото з відкритих джерел
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Нардеп Ярослав Железняк вважає, що Рада в четвер може з порушенням регламенту протягнути до "бюджетного" законопроєкту поправки, що нівелюють мовне законодавство

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії "Голос", яка цитує Железняка.

Нардеп заявляє, що Верховна Рада може 15 липня розглянути у другому читанні законопроєкт №5551-2 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини, що містить поправки, які можуть нівелювати дію мовного законодавства.

Цього четверга, 15 липня, Верховна Рада у другому читанні розглядатиме законопроєкт про зміни до державного бюджету. Я проаналізував таблицю поправок і знайшов там декілька таких, які нівелюють дію важливих норм мовного законодавства - у сфері кінематографії, освіти, сфери обслуговування, держслужби. Ці правки намагаються протягнути взагалі з порушенням регламенту - поправки до закону про держбюджет вносять зміни до зовсім інших законів, - цитує Железняка пресслужба партії.

Він уточнив, що йдеться про поправку №13 та ідентичну їй поправку №14, які воліють вивести створення та показ фільмів і телепрограм із-під дії мовного законодавства, а також про поправку №16, яка "прибирає необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською мовою" і про поправку №17, що дозволяє використовувати мову, зокрема, нацменшин в освіті, що, за словами Железняка, "значить - і навчання російською мовою в школах та універах".

Він також зазначив, що авторами всіх цих поправок є депутати від фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, 3 березня під Радою активісти протестували проти змін до мовного закону. Вони стверджували, що атака на мовне законодавство здійснюється безпосередньо з Офісу Президента.

У червні мовний обмудсмен повідомив, що чотири телеканали не дотримуються мовних квот у вечірньому праймі.

бюджет Голос законопроєкт мова Яровлав Железняк

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