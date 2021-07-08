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08 июля 2021, 10:44 313

Экс-министр финансов Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности

08 июля 2021, 10:44 313
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Фото из открытых источников
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Бывший министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал документы на конкурс на директора Бюро экономической безопасности (Бэб)

Об этом он написал на своей Facebook-странице за час до завершения срока подачи документов, передает RegioNews.

Подаю документы на конкурс директора БЭБ, - написал Данилюк.

В то же время ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной устойчивости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о БЭБ и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.

Кроме Данилюка, о представлении своей кандидатуры на эту должность заявил также Сергей Солодченко, бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.

Нет, я не подался. Свою миссию вижу в том, чтобы завершить реформу извне, не допустить к руководству БЭБ коррупционеров, которые себя дискредитировали, и наконец перестать опускать глаза в ответ на вопрос, а что у вас с таможней, нелегальной водкой, табаком, горючим и "скрутками", до которых никогда не доходят руки, - написал Гетманцев в Telegram-канале.

Нардеп отметил, что к руководству новым органом "не попадет тот, кто своим "блестящим" руководством печально известного ДФС... дал старт реформе и, активно противодействуя, помог нам принять закон о БЭБ".

Как сообщалось, 22 марта Зеленский подписал закон О Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

12 мая Правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

А уже 10 июня создание Бюро экономической безопасности оспаривают в ОАСК. Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности.

Бюро экономической безопасности конкурс кадры Александр Данилюк Даниил Гетманцев

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