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06 июля 2021, 20:04 2499

Исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение - СМИ

06 июля 2021, 20:04 2499
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Фото из открытых источников
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Временно исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский подал в отставку

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на официальное заявление Виленского от 5 июля, предоставленное источником в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Информирую, что мною принято решение об освобождении от должности директора Департамента договорной работы НСЗУ по собственному желанию с прекращением государственной службы, – говорится в заявлении Виленского.

На свое место он рекомендует назначить директора Южного межрегионального департамента Дмитрия Самофалова.

Как сообщалось 2 июля, Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность. Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.

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