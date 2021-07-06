Исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение - СМИ

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Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на официальное заявление Виленского от 5 июля, предоставленное источником в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Информирую, что мною принято решение об освобождении от должности директора Департамента договорной работы НСЗУ по собственному желанию с прекращением государственной службы, – говорится в заявлении Виленского.

На свое место он рекомендует назначить директора Южного межрегионального департамента Дмитрия Самофалова.

Как сообщалось 2 июля, Ляшко не смог выбрать главу НСЗУ на собеседовании, объявляет новый конкурс на должность. Министр здравоохранения Виктор Ляшко после проведенного в пятницу собеседования с двумя финалистами конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заявил, что объявит новый конкурс.