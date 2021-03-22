Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

"Документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины.Основной функцией Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.

Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

"После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики", - добавили в ОП.

Согласно закону, БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабмин.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.