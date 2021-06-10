Создание Бюро экономической безопасности оспаривают в ОАСК
Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров о создании Бюро экономической безопасности
Об этом информирует пресс-служба суда, передает RegioNews.
Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины относительно создания Бюро экономической безопасности Украины. Истцом указан Денис Осмоловский, - говорится в сообщении.
Как отмечается, истец просит признать противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров от 12 мая 2021 года №510 "О создании Бюро экономической безопасности Украины" с изменениями от 31 мая 2021 года.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Как сообщалось 12 мая, Правительство создало Бюро экономической безопасности. Стало известно, каковы основные задачи ведомства. Бюро заменит налоговую милицию.