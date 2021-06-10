Создание Бюро экономической безопасности оспаривают в ОАСК

Освоить до конца года 2,4 млрд грн. на ремонтах аэропортов в Украине – задача минимум для замглавы ОП Кирилла Тимошенко и его пула спецов из президентской "Большой стройки"

04 июня 2021

Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги

Судя по декларациям одесских медицинских чиновников, 2020 год, когда в связи с пандемией весь мир экономил, а бизнес сводил концы с концами, стал для таких госслужащих особенно прибыльным