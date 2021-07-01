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01 июля 2021, 17:09 358

Кабмин объявил конкурс на должность главы Гостаможни

01 июля 2021, 17:09 358
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Соответствующее распоряжение №699-р от 30 июня 2021 года обнародовано на "Правительственном портале", передает RegioNews.

Согласно документа, условия оплаты труда предусматривают должностной оклад в размере 29,4 тыс. грн, к которому добавляются надбавки за ранг и другие надбавки и выплаты.

Глава будет назначен на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц старше 65 лет.

Кандидаты должны иметь степень магистра и выше, общий стаж работы не менее семи лет, при этом не менее чем три года - на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, на руководящих должностях в сфере таможенного дела.

Среди требований - владение английским или французским языком, указано в сопроводительных документах к распоряжению Кабмина.

Нынешнего руководителя Государственной таможенной службы Кабмин назначил в октябре 2020-го. Тогда главным таможенником страны стал гендиректор аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось в начале года, Зеленский хочет ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

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