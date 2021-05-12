Правительство создало Бюро экономической безопасности: основные задачи ведомства

Бюро заменит налоговую милицию

Бюро заменит налоговую милицию

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Кабинет министров образовал Бюро экономической безопасности, которое получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Как сообщает корреспондент RegioNews, такое решение было принято во время заседания 12 мая.

Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Его директора будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению Комиссии по проведению конкурса.

Директор БЭБ ежегодно, не позднее 1 марта, должен отчитываться перед Верховной Радой и Кабмином о деятельности Бюро за предыдущий календарный год.

Максимальное количество работников ведомства - не более 4000 человек. Также Бюро ежеквартально обязуется публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

Напомним, 28 января Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Закон начал действовать 25 марта.