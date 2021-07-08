Ексміністр фінансів Олександр Данилюк подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки

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Колишній міністр фінансів та ексголова Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк подав документи на конкурс на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці за годину до завершення терміну подання документів, передає RegioNews.

Подаю документи на конкурс директора БЕБ, - написав Данилюк.

Водночас раніше Данилюк разом з іншими засновниками Центру національної стійкості та розвитку Павлом Клімкіним і Русланом Рябошапкою розкритикували закон про БЕБ і закликали президента Володимира Зеленського ветувати його.

Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).

Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, що не претендуватиме на цю посаду.

Ні, я не подався. Свою місію бачу в тому, щоб завершити реформу ззовні, не допустити до керівництва БЕБ корупціонерів, які себе дискредитували, і нарешті перестати опускати очі у відповідь на запитання, а що у вас із митницею, нелегальною горілкою, тютюном, пальним і "скрутками", до яких ніколи не доходять руки, - написав Гетманцев у Telegram-каналі.

Нардеп зазначив, що до керівництва новим органом "не потрапить той, хто своїм "блискучим" керівництвом сумнозвісної ДФС... дав старт реформі й, активно протидіючи, допоміг нам ухвалити закон про БЕБ".

Як повідомлялося, 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

А вже 10 червня створення Бюро економічної безпеки оскаржують в ОАСК. Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів про створення Бюро економічної безпеки.