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05 августа 2020, 20:19 3

Чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака

05 августа 2020, 20:19 3
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Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича
Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 5 августа, пишет RegioNews.

На сайте президента Украины отмечено, что Татаров будет отвечать за правоохранительный блок.

Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, который во времена Евромайдана, лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.

Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента заместитель президент Виктор Янукович указ
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