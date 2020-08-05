Чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака
Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича
Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы своего офиса Андрея Ермака.
Соответствующий указ президент подписал сегодня, 5 августа, пишет RegioNews.
На сайте президента Украины отмечено, что Татаров будет отвечать за правоохранительный блок.
Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, который во времена Евромайдана, лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя.
Напомним, сегодня Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.
Государство не будет выделять деньги на памятник космонавту Каденюку – Офис президентаВсе новости »
05 августа 2020, 19:47Пока мэра нет: черновицкому городском голове назначили еще двух заместителей
05 августа 2020, 17:13Глава Харьковской ОГА не отозвал кандидатуру Мураевой из Кабмина
05 августа 2020, 17:00
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
Глава Харьковской ОГА о выборах: Владимир Зеленский увлечен процессом определения кандидатов в мэры
Обманные маневры и партизанская агитация. Как в Черкассах готовятся к местным выборам