Чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака

Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича

Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича

Фото из открытых источников

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 5 августа, пишет RegioNews.

На сайте президента Украины отмечено, что Татаров будет отвечать за правоохранительный блок.

Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, который во времена Евромайдана, лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие стреляют сами в себя.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал кандидатуру Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА.