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29 июня 2021, 17:11 8

Зеленский подписал закон о ремонте аэропортов и дорог в обход Prozorro

29 июня 2021, 17:11 8
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает проведение ремонта аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через платформу Prozorro

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно документу, разрешается выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера. Стоимость строительства оценивается минимум в 85 миллиардов гривен.

Закон также позволяет проводить закупки без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости.

Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Закарпатье. Эти закупки могут проводиться с помощью переговорной процедуры.

Напомним, ранее на Закарпатье СБУ разоблачила коррупционную схему на строительстве COVID-отделения.

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