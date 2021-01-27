Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента

Журналисты проекта Bihus.Info узнали, что под крылом Офиса президента происходит масштабное присвоение активов компании "Укрбуд” людьми заместителя Андрея Ермака Олега Татарова. А также нашли ответ на вопрос почему Зеленский отмазывает Татарова от тюрьмы.