Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Журналисты проекта Bihus.Info узнали, что под крылом Офиса президента происходит масштабное присвоение активов компании "Укрбуд” людьми заместителя Андрея Ермака Олега Татарова. А также нашли ответ на вопрос почему Зеленский отмазывает Татарова от тюрьмы.
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