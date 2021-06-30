В Запорожье депутаты устроили бойкот мэру и проигнорировали сессию горсовета

Фото: zp.gov.ua

В Запорожье седьмая сессия городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались только 15 депутатов из 64

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

После регистрации мэр города Владимир Буряк вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.

Буряк заявил, что во время сессии планировали обсудить вопрос выделения денег медикам, детям бойцов АТО/ООС, финансирования соцзащиты. Депутатов, которые не пришли, или пришли и не зарегистрировались, мэр обвинил в "политизированности".

В результате мэр принял решение закрыть сессию из-за невозможности начать пленарное заседание.

Сессия неполномочная, я ее закрываю", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета.

Также сообщалось, что на 30 июня мэр Запорожья созвал депутатов на сессию.

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