14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 13:44 418

В Запорожье депутаты устроили бойкот мэру и проигнорировали сессию горсовета

30 июня 2021, 13:44 418
Читайте також українською мовою
Фото: zp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Запорожье седьмая сессия городского совета не состоялась из-за отсутствия кворума, в зале зарегистрировались только 15 депутатов из 64

Об этом стало известно из трансляции заседания, передает RegioNews.

После регистрации мэр города Владимир Буряк вышел к трибуне и объяснил причину увольнения Анатолия Куртева с должности секретаря Запорожского горсовета. По его словам, он не прошел проверку в НАПК.

Буряк заявил, что во время сессии планировали обсудить вопрос выделения денег медикам, детям бойцов АТО/ООС, финансирования соцзащиты. Депутатов, которые не пришли, или пришли и не зарегистрировались, мэр обвинил в "политизированности".

В результате мэр принял решение закрыть сессию из-за невозможности начать пленарное заседание.

Сессия неполномочная, я ее закрываю", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Запорожья распорядился уволить секретаря горсовета.

Также сообщалось, что на 30 июня мэр Запорожья созвал депутатов на сессию.

Читайте также: Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция.

заседание горсовет сессия Запорожье Владимир Буряк

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг
29 июня 2021, 17:42
В Запорожье ребенок упал в канализационный люк: его госпитализировали
29 июня 2021, 10:51
Во вторник, 29 июня, состоится внеочередное заседание Верховной Рады
28 июня 2021, 15:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua