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01 июля 2021, 19:39 309

В отставку ушел еще один директор департамента Нацбанка Украины

01 июля 2021, 19:39 309
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Фото из открытых источников
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Директор департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины (НБУ) Олег Новаковский, ответственный, в частности, за рефинансирование, подал в отставку вслед за руководителями департамента лицензирования и финстабильности

Об этом Олег Новаковский сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня я завершаю работу в НБУ. (...) Я был счастлив (...) работать в организации, которая доказала, что госучреждение в Украине может быть современной, прогрессивной, ценностной и эффективной. Которая, к сожалению, продемонстрировала, что якобы забытые "совковые" практики могут быть восстановлены быстрее чем за год, - написал он.

Как сообщалось, вчера в отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ. Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении.

Вслед за ними в отставку ушел директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук и начальник управления анализа рисков реального сектора соответствующего департамента Артем Клюка.

кадры увольнение отставка департамент Нацбанк

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