В Сумах депутаты во время сессии распустили исполком городского совета
Депутаты Сумского городского совета во время заседании 30 июня отменили два своих предыдущих решения и распустили исполнительный комитет мэрии
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.
Депутаты отреагировали на петицию на сайте городского совета, в которой требовали распустить весь состав исполнительного комитета Сумского городского совета, утвержденный 24 декабря 2020 года.
Петиция была подана еще в феврале, однако ее вынесли на сессию через три месяца. Связана она с голосованием исполкома за повышение стоимости проезда в общественном транспорте города.
Решение о роспуске исполкома поддержали 24 депутата из 33 присутствующих. Теперь соответствующее решение должен подписать мэр города Александр Лысенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА
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