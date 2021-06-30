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30 июня 2021, 15:03 432

В Сумах депутаты во время сессии распустили исполком городского совета

30 июня 2021, 15:03 432
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Фото: Суспільне
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Депутаты Сумского городского совета во время заседании 30 июня отменили два своих предыдущих решения и распустили исполнительный комитет мэрии

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Депутаты отреагировали на петицию на сайте городского совета, в которой требовали распустить весь состав исполнительного комитета Сумского городского совета, утвержденный 24 декабря 2020 года.

Петиция была подана еще в феврале, однако ее вынесли на сессию через три месяца. Связана она с голосованием исполкома за повышение стоимости проезда в общественном транспорте города.

Решение о роспуске исполкома поддержали 24 депутата из 33 присутствующих. Теперь соответствующее решение должен подписать мэр города Александр Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

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