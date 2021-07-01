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01 июля 2021, 16:54 419

В Черкассах замглавой коммунального предприятия назначат соратника секретаря горсовета

01 июля 2021, 16:54 419
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Черкасский горсовет
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В коммунальном предприятии "Благоустройство" будет новый заместитель директора Андрей Сопилков, который является соратником секретаря горсовета Черкасс

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на декларацию Андрея Сопилкова, который претендует на должность замдиректора предприятия.

В частности, в декларации указано, что Сопилков может стать заместителем директора КП "Благоустройство".

Отметим, что в 2020 году Андрей Сопилков баллотировался в Черкасский горсовет от партии "Батьківщина".

В свою очередь секретарь Черкасского горсовета Юрий Тренкин уже долгое время состоит в партии "Батьківщина". В действующий горсовет он попал, представляя именно эту партию.

Напомним, на Черкасщине оперативники разоблачили схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории области.

чиновники Черкассы коммунальные предприятия горсовет

 
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