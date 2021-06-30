Назначен директор "Укрспецсвязи"

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Об этом сообщается на странице Госспецсвязи в Facebook, передает RegioNews.

Приказ о соответствующем назначении подписал глава службы Юрий Щиголь. Директором казенного предприятия "Укрспецсвязь" стал руководитель департамента цифровой трансформации администрации Государственной службы специальной связи и информации (Госспецсвязи) Василий Ковтун.

Отмечается, что к Госспецсвязи Ковтун работал на руководящих должностях в "Укртелекоме", "Фарлеп-Инвесте" и телекомпании "Черное море". Служил в органах Службы безопасности Украины.

Кабмин создал казенное предприятие "Укрспецсвязь" в июле 2015 года. Оно обеспечивает функционирование узлов связи специального назначения в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, в январе ведущего специалиста "Киевстара" назначили заместителем председателя Госспецсвязи. Назначил Кабмин на заседании.