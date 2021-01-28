Зеленский хочет ускорить реформу таможни

По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса

По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом он заявил на совещании с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на встрече Рябикин рассказал о текущем состоянии дел на таможне. Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021.

Зеленский отметил, что реформа таможни направлена ​​на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - добавил он.

Ранее в Минфине сказали, почему постоянно меняются руководители Таможни.