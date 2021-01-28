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28 января 2021, 17:58 3

Зеленский хочет ускорить реформу таможни

28 января 2021, 17:58 3
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По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса
По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.

Об этом он заявил на совещании с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на встрече Рябикин рассказал о текущем состоянии дел на таможне. Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения государственного бюджета на 2021.

Зеленский отметил, что реформа таможни направлена ​​на уход от сложных бюрократических процедур, которые часто становятся полем для коррупции.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - добавил он.

Ранее в Минфине сказали, почему постоянно меняются руководители Таможни.

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