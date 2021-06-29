Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы

Планы Банковой по губернаторской чистке начали воплощаться в реальность

Планы Банковой по губернаторской чистке начали воплощаться в реальность

Фото: president.gov.ua

"Губернаторопад", о котором ранее писал RegioNews, начался с главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы, которого Банковая заменила Дмитрием Живицким. Эта кадровая рокировка стала следствием, с одной стороны, новых подходов к управлению регионами, которую пытаются внедрить в Офисе президента Владимира Зеленского. А с другой - результатом интриг местных элит, для которых "варяг" из Харьковщины Хома оказался очень неудобным.

Почему уволили Хому

Двумя главными составляющими фиаско на Сумщине для Василия Хомы можно считать плохую коммуникацию с Банковой и бескомпромиссное нежелание встраиваться в местную политико-экономическую реальность. Что касается первого, то некоторые источники свидетельствуют, будто глава области пустил вопрос взаимодействия с ключевыми персонами в ОП на самотек: вместо оббивать пороги президентской канцелярии и демонстрировать свои успехи через все возможные каналы, Хома положился на то, что заряда, который привел его в кресло главы Сумской ОГА, хватит надолго.

Однако украинские реалии, как известно, требуют от президентских наместников ради самосохранения каждую секунду держать нос по ветру и слышать хотя бы малейшие шорохи в недрах офиса главы государства. Ведь когда там не чувствуют со стороны своих назначенцев попытки без мыла влезть в близость к президенту и его окружению, начинают терять ощущение лояльности.

Хома когда-то сделал довольно стремительную политическую карьеру благодаря бывшему главе Харьковщины и руководителю АП времен президентства Леонида Кучмы Евгению Кушнареву. Во времена Януковича Хома был заместителем Михаила Добкина и руководителем аппарата Харьковской ОГА. То есть нельзя было считать, что у назначенного осенью прошлого года руководителя Сумщины совсем нет аппаратного чутья.

Впрочем, приехав в Сумы, Хома с первого дня начал демонстрировать абсолютную непримиримость с местными элитами. Он регулярно "наступал на хвосты" влиятельных местных деятелей: лишил "Євросолідарність" хлебного места в управлении областным коммунальным имуществом, отодвинул людей Андрея Деркача от потоков Государственного фонда регионального развития, вызывающе игнорировал навязчивые кадровые советы Владислава Бухарева, побил горшки с председателем Сумского облсовета Виктором Федорченко и совершил еще много незаметных, но очень болезненных "подвигов".

Поэтому не удивительно, что уже к середине весны 2021 года против Хомы образовалась мощная коалиция, которая включала в себя почти весь спектр местных элит, жаждущих избавиться от "харьковского сатрапа". В публичной плоскости это все вылилось в вынесение на очередную сессию областного совета вопроса о недоверии главе Сумщины. Которое хоть и де-факто провалилось во время голосования (чтобы выразить недоверие руководителю ОГА, требуется 2/3 голосов от общего состава из 64-х депутатов облсовета, поэтому 28 голосов за отставку Фомы оказалось недостаточным для такого решения), однако стало достаточно красноречивым сигналом плохих перспектив для главы области.

Тем временем огромные усилия для свержения Хомы прилагал нардеп прошлого созыва и экс-зампред СБУ Бухарев, который несмотря на то, что сам был отлучен от ближайшего окружения Зеленского еще в 2019 году, на него продолжают ориентироваться несколько нардепов, которых он когда-то протолкнул в список и на мажоритарные округа от "Слуги народа". А благодаря им и сохранившимся связям в окружении президента Бухареву, похоже, удалось заронить зерно недоверия к Хоме. Все это, в конце концов, и завершилось подписанием указов Зеленского о его увольнении и назначении нового председателя Сумской ОГА.

Живительный Живицкий

Бывший глава аппарата ОГА времен президентства Петра Порошенко Дмитрий Живицкий уже при Зеленскому стал заместителем министра развития громад и территорий, и является в определенной степени антагонистом Василия Хомы. И в идеологическом, и в хозяйственном смыслах. Хома - харьковский экс-"регионал" с соответствующим подходом к организации управленческих процессов, зато Живицкий – так называемый" соросенок " с должным этому статусу видением путей развития.

Примечательно, что Живицкий уже был кандидатом на должность главы Сумской ОГА в начале 2020 года. Тогда он работал на должности замглавы Минрегиона в правительстве Алексея Гончарука, однако уже подыскивал другую работу в связи с ожидаемым увольнением "патрона". Правительство в феврале 2020-го даже согласовало назначение Живицкого, но тогдашний кадровый калейдоскоп не привел к подписанию соответствующего указа, а главой Сумщины стал Роман Грищенко. Живицкий эти полтора года, как оказалось, продолжал лелеять надежды вернуться в родные Сумы в качестве первого лица. И вот звезды, наконец, сложились должным образом.

Политическая конфигурация, позволившая Живицкому занять должность, состоит из нескольких фигур, которых объединяет приближенность к нынешнему министру внутренних дел Арсену Авакову. Это – нардеп прошлого созыва от "Народного фронта", а ныне – депутат от "ЄС" Сумского облсовета Олег Медуница, который внезапно повысил свой статус на Сумщине в результате коалиционной революции. И, конечно, уже упомянутый выше Владислав Бухарев, который после поражения в противостоянии с Иваном Бакановым в 2019-м осел у Авакова на посту его советника в ожидании свержения нынешнего главы СБУ.

Собственно, этот расклад в значительной степени и будет определять качество будущего губернаторства Дмитрия Живицкого. По крайней мере, о том, что именно эти деятели получают больше выгоды от кадрового решения Зеленского, сомневаться не приходится. В обозримой перспективе будет еще больше цементирования областной коалиции "зеленых", которые ориентируются на Бухарєва, и "ЄС", находящейся под влиянием Медуницы. Не исключено даже, что на алтарь этого сотрудничества положат голову областного спикера Виктора Федорченко.

Следует ожидать также зачистки кадров, которые успел расставить Хома с возвращением на должности многих деятелей эпохи Порошенко. В то же время вся эта "компромиссность" Живицкого, которого считают удобной фигурой для многих центров влияния на Сумщине, может оказаться не слишком долговременной. Ведь новый глава ОГА, кроме своей ориентации на прозападную часть президентского окружения, так или иначе оказывается в заложниках приближенности к Авакову. И в случае охлаждения отношений между министром и президентом рискует попасть в положение "чужого среди своих".

Впрочем, пока что его появление в главном здании области многими воспринимается как позитив и фактор стабильности. По крайней мере, говорят местные комментаторы, он – местный. В отличие от двух предшественников-"варягов" из соседней Харьковщины.

Читайте также: "Президент знал обо мне все": председатель Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении