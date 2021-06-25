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25 июня 2021, 17:31 23

Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

25 июня 2021, 17:31 23
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого председателем Сумской областной государственной администрации

Соответствующий указ №273/2021 обнародован на сайте главы государства, передает RegioNews.

Назначить Живицкого Дмитрия Алексеевича председателем Сумской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Другим своим указом №272/2021 Зеленский уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.

Справка: Дмитрий Живицкий закончил инженерный факультет Сумского государственного университета в 2004 году. Учился в Польше, Германии, стажировался в Швеции и Швейцарии. В 2016-2019 годах работал руководителем аппарата Сумской ОГА. С сентября 2019 по март 2020 года был заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Напомним, ранее Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА. На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

Позже глава Сумской ОГА Василий Хома заявил, что увольняется по соглашению сторон.

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назначение Владимир Зеленский ОГА Сумская область

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