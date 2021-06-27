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27 июня 2021, 16:37 462

Власти планируют на 10% сократить количество вакансий в государственных органах

27 июня 2021, 16:37 462
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины в рамках кадровой оптимизации планирует сократить количество вакансий в органах государственной власти, которые годами не заполняются

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий государственных служащих.

Он сказал, что госслужба "совершенствуется в части цифровизации и внедрения новых процессов", и количество вакансий планируют сократить на 10%.

Было поручение премьера, чтобы оптимизировать структуру центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, оптимизировать численность в зависимости от органа и уровня выполнения им функционала до 10%. Это могут быть как внутренние реорганизации, так и сокращение вакансий. Прежде всего речь идет о сокращении тех вакансий, которые годами не заполняются", - проинформировал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в секретариате Кабмина сократят численность работников.

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