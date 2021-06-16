Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового председателя Сумской областной государственной администрации. На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает RegioNews.
Пока еще не желаем... давайте дождемся утверждения и дальше будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий замминистра, так что вам успехов и всего самого доброго, - отметил премьер Денис Шмыгаль.
Известно, что в 2016 году Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА, а с сентября 2019 года - первым заместителем министра развития общин и территорий Украины и курировал ЖКХ. В 2020 году перешел на позицию замминистра инфраструктуры.
На сегодня должность председателя Сумской ОГА занимает Василий Хома его назначили в ноябре 2020 года.
Как сообщалось, 28 апреля на сессии Сумского облсовета хотели выразить недоверие председателю ОГА и 26 мая снова в Сумском облсовете попытались выразить недоверие председателю ОГА Хоме. На обе попытки не хватило голосов депутатов.