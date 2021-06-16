Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА

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Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает RegioNews.

Пока еще не желаем... давайте дождемся утверждения и дальше будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий замминистра, так что вам успехов и всего самого доброго, - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Известно, что в 2016 году Живицкий был руководителем аппарата Сумской ОГА, а с сентября 2019 года - первым заместителем министра развития общин и территорий Украины и курировал ЖКХ. В 2020 году перешел на позицию замминистра инфраструктуры.

На сегодня должность председателя Сумской ОГА занимает Василий Хома его назначили в ноябре 2020 года.

Как сообщалось, 28 апреля на сессии Сумского облсовета хотели выразить недоверие председателю ОГА и 26 мая снова в Сумском облсовете попытались выразить недоверие председателю ОГА Хоме. На обе попытки не хватило голосов депутатов.