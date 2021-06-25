В Винницкой области на выходных будут работать 10 центров вакцинации
В эти выходные в Винницкой области будут принимать граждан 10 центров массовой COVID-вакцинации
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает RegioNews.
Известно, что два из них откроют в Виннице, остальные - в городах и поселках региона.
Центры массовой вакцинации будут работать 27 и 28 июня в Жмеринке, Гайсине, Могилев-Подольском, Казатине, Тростянце, Мурованных Куриловцах и поселке Тивров.
В областной администрации отмечают, что во всех центрах будут использовать вакцину CoronaVac, остаток которой в области составляет 13 332 дозы.
Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку.
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