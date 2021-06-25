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25 июня 2021, 14:27 228

В Винницкой области на выходных будут работать 10 центров вакцинации

25 июня 2021, 14:27 228
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Фото: из открытых источников
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В эти выходные в Винницкой области будут принимать граждан 10 центров массовой COVID-вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, передает RegioNews.

Известно, что два из них откроют в Виннице, остальные - в городах и поселках региона.

Центры массовой вакцинации будут работать 27 и 28 июня в Жмеринке, Гайсине, Могилев-Подольском, Казатине, Тростянце, Мурованных Куриловцах и поселке Тивров.

В областной администрации отмечают, что во всех центрах будут использовать вакцину CoronaVac, остаток которой в области составляет 13 332 дозы.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском центре вакцинации добавили места для записи на прививку.

Винница Винницкая область ОГА вакцинация центр вакцинации

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