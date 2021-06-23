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23 июня 2021, 16:36 206

Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова – СМИ

23 июня 2021, 16:36 206
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Фото из открытых источников
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Бывший заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах

Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники, передаёт RegioNews.

В комментарии изданию Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.

Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами.

В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции, - пишет издание.

Как сообщалось 29 апреля, Мустафа Найем покинул "Укроборонпром": его должность сократили. Он работал на этой должности в течение двух лет.

Позже стала известна зарплата Мустафы Найема в Укроборонпроме в этом году - после увольнения он обнародовал свою декларацию.

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