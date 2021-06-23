Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова – СМИ
Бывший заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах
Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники, передаёт RegioNews.
В комментарии изданию Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.
Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами.
В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции, - пишет издание.
Как сообщалось 29 апреля, Мустафа Найем покинул "Укроборонпром": его должность сократили. Он работал на этой должности в течение двух лет.