Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова – СМИ

Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники, передаёт RegioNews.

В комментарии изданию Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.

Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами.

В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции, - пишет издание.

Как сообщалось 29 апреля, Мустафа Найем покинул "Укроборонпром": его должность сократили. Он работал на этой должности в течение двух лет.

Позже стала известна зарплата Мустафы Найема в Укроборонпроме в этом году - после увольнения он обнародовал свою декларацию.