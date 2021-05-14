В ОП уже составили список людей, которые могут заменить Мендель

Сейчас проводят собеседования с потенциальными кандидатами

Сейчас проводят собеседования с потенциальными кандидатами

Фото из открытых источников

В Офисе президента уже имеют список кандидатов на должность пресс-секретаря главы государства.

Как пишет RegioNews, об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал "Украинской правде".

"Относительно нового пресс-секретаря – безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования", — сказал он.

Подоляк добавил, что человек, который будет занимать должность пресс-секретаря, должен "полностью соответствовать требованиям к скорректированному функционалу на этой должности".

Напомним, 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.