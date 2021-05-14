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14 мая 2021, 18:41 7

В ОП уже составили список людей, которые могут заменить Мендель

14 мая 2021, 18:41 7
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Сейчас проводят собеседования с потенциальными кандидатами
Сейчас проводят собеседования с потенциальными кандидатами
Фото из открытых источников
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В Офисе президента уже имеют список кандидатов на должность пресс-секретаря главы государства.

Как пишет RegioNews, об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал "Украинской правде".

"Относительно нового пресс-секретаря – безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования", — сказал он.

Подоляк добавил, что человек, который будет занимать должность пресс-секретаря, должен "полностью соответствовать требованиям к скорректированному функционалу на этой должности".

Напомним, 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.

Украина Офис президента спикер Михаил Подоляк Юлия Мендель

 
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