Гендиректора "Укрпочты" теперь будут назначать без конкурса

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Генерального директора "Укрпочты", чтобы избежать угрозы для реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины, которое правительство приняло на заседании в среду, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что принятие этого решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут минимум полгода, и в течение этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в 100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".

Как сообщалось, сегодня Кабмин согласовал назначение нового председателя Сумской ОГА. На эту должность указом президента предлагается назначить Дмитрия Живицкого.