Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ

Она делает это уже третий раз

Она делает это уже третий раз

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

По словам источника, у Мендель много претензий по условиям работы, "да и характер у нее, мягко говоря, не простой".

Кроме этого, ее работу негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак. Он настаивает, что пресс-секретаря нужно менять. Однако к Юлии Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

"Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства.