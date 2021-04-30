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Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ
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30 апреля 2021, 14:35 17

Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ

30 апреля 2021, 14:35 17
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Фото из открытых источников
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Как пишет RegioNews, об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

По словам источника, у Мендель много претензий по условиям работы, "да и характер у нее, мягко говоря, не простой".

Кроме этого, ее работу негативно оценивает глава Офиса президента Андрей Ермак. Он настаивает, что пресс-секретаря нужно менять. Однако к Юлии Мендель хорошо относится лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

"Но в этот раз вроде она уже на самом деле настроена уходить, да и в Офисе не особо хотят ее удерживать. Более того, уже начинают искать замену. Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента заработала вдвое больше, чем глава государства.

Владимир Зеленский Андрей Ермак увольнение Офис президента Юлия Мендель

 
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