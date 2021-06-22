За неделю на водных объектах погибло втрое больше людей, чем от пожаров - ГСЧС

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В течение прошлой недели на водных объектах Украины погибли 46 человек. Во время пожаров умерло 11 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отмечают, что с начала недели зарегистрировано 1 378 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 43 человека.

Так, во время пожаров спасено 16 человек и не допущено уничтожение огнем 289 домов и 42 ед. техники. Во время пожаров погибло 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 111 тыс. грн. На водных объектах за это же время погибли 46 человек.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 253 выезда, во время которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 525 взрывоопасных предметов.

Напомним, 20 июня три человека утонули на Киевском водохранилище еще один человек - на реке Каменка в Фастовском районе области.