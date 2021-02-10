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10 февраля 2021, 21:45 6

Главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в трагическом пожаре в медучреждении

10 февраля 2021, 21:45 6
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Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ
Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ
Фото ГСЧС
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Главный врач Запорожской областной инфекционной клинической больницы, где в результате взрыва медоборудования в реанимационном отделении погибло четверо людей, призвал следствие искать причину трагедии не в действиях завхоза медучреждения, а в особенностях работы аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), взрывы которых участились во всем мире.

Об этом руководитель Запорожской областной клинической больницы Владимир Шинкаренко заявил на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Владимир Шинкаренко заявил о необходимости срочного выяснение причины взрывов ИВЛ, которыми в период пандемии массово оснащают медучреждения во всем мире.

В Петербурге, в России, сгорели пять человек - взрыв аппарата ИВЛ. В Турции 5 случаев, в Западной Европе также были. На мой взгляд, я не комментирую именно оборудование, я комментирую аппараты ИВЛ. Для лечения больных Covid-19 используется современное оборудование, которое оснащено функцией "хай-флоу", то есть, это - увеличена подача кислорода. За счет этого ковидные больные и выживают. Возможно в этом причина, - отметил Шинкаренко.

Также главный врач Запорожской областной инфекционной больницы напомнил, что кислород может взорваться только в случае наличия масел.

Я вам говорю априори - кислород взрывается только когда есть масло ... Взрыв может произойти только когда есть масло. В противном случае кислород только добавляет температуры и возможности горения, если есть открытый огонь. Когда этого нет - ничего нет, - рассказал Шинкаренко.

Также он считает, что необходимо срочно искать причины взрыва кислородной смеси в реанимации, а не ограничиваться обвинением завхоза медучреждения - ответственного за пожарную безопасность, которому уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей). Шинкаренко отметил, что не видит вины завхоза в трагедии.

Как сообщалось, 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

На следующий день подозреваемому по делу пожара в инфекционной больнице избрана мера пресечения.

Тем временем председатель Запорожской ОГА просит отстранить от должности руководителя больницы, где произошел пожар. С таким требованием Александр Старух обратился к облсовету.

пожар медицина погибшие больницы Запорожье

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