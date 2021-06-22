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22 июня 2021, 12:42 767

ГСЧС назвала возможные причины взрыва в жилом доме в Белогородке

22 июня 2021, 12:42 767
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Фото: ГСЧС
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Взрыв в пятиэтажном жилом доме в селе Белогородка Киевской области, в результате которого погиб человек и возник масштабный пожар, мог произойти из-за утечки газа или хранения взрывоопасных предметов

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава ГСЧС Киевской области Василий Слободяник, передает RegioNews.

Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: и газ, и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена ​​причина взрыва", - рассказал он.

По словам Слободяника, специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться на областной уровень для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", - добавил он.

Напомним, 21 июня, в селе Белогородка Киевской области в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Один человек погиб, двое жильцов, в том числе ребенок 2008 года рождения, попали в больницы.

заявление пожар взрыв ГСЧС Киевская область

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