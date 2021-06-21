Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности, спасатели напоминают правила поведения в лесах и на полях.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.
Самыми опасными погодные условия в течение 21-23 июня будут в Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Киеве.
Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещено:
- посещать хвойные леса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.
Напомним, в Ужгороде в ночь на 19 июня горели несколько домов в ромском лагере.
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