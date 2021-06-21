Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

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В Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности, спасатели напоминают правила поведения в лесах и на полях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

Самыми опасными погодные условия в течение 21-23 июня будут в Волынской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Киеве.

Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещено:

посещать хвойные леса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, в Ужгороде в ночь на 19 июня горели несколько домов в ромском лагере.