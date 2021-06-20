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Рада в ближайшие недели рассмотрит закон Зеленского об олигархах
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20 июня 2021, 12:02 22

Рада в ближайшие недели рассмотрит закон Зеленского об олигархах

20 июня 2021, 12:02 22
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Фото: из открытых источников
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Голосование за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах в первом чтении может состояться в ближайшие недели

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента со ссылкой на спикера Рады Дмитрия Разумкова, передает RegioNews.

По его словам, сроки рассмотрения этого законопроекта зависят от того, когда документ подготовит профильный комитет.

На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал он.

Разумков добавил, что законопроект Зеленского и альтернативные документы будут рассмотрены в первом чтении до конца текущей сессии, то есть до середины июля.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

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