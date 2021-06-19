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19 июня 2021, 17:36 10

Разумков сказал, через сколько лет Украина может стать членом НАТО

19 июня 2021, 17:36 10
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Фото: УНИАН
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украина не сможет реализовать вступление в НАТО в ближайший год, однако в течение ближайших 10 лет это "теоретически возможно"

Об этом он сообщил в "Субботнем интервью" для "Радио свобода", пишет RegioNews.

"Будем откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей", - сказал Разумков.

В то же время он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.

"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий неправильно... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Байден назвал условия вступления Украины в НАТО.

Украина НАТО ВР спикер Дмитрий Разумков

 
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