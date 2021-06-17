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17 июня 2021, 20:27 129

Инфраструктура Крыма обошлась Украине в более чем 105 млрд долл. - Кравчук

17 июня 2021, 20:27 129
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Фото: из открытых источников
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Развитие инфраструктуры Крыма обошлось украинскому бюджету в более 105 млрд долларов

Об этом в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, Украина получила полуостров в 1954 году не как подарок, а в результате принятия на тот момент законных решений.

Кравчук сказал, что решение о передаче полуострова было принято после визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева на полуостров, когда российские переселенцы массово просили о переезде из Крыма из-за сложных условий.

Впоследствии было принято решение ЦК КПСС о вхождении Крыма в состав Украинской ССР путем соответствующих решений Верховного советов РСФСР и УССР.

Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Зная, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", - заявил Кравчук.

Он добавил, что в бытность президентом Украины ему докладывали, что строительство дорог и развитие Крыма в то время обошлось в более 105 млрд долларов.

Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот - это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее в ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска.

Украина Крым заявление инфраструктура Леонид Кравчук

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