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Рада найближчими тижнями розгляне закон Зеленського про олігархів
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20 червня 2021, 12:02 19

Рада найближчими тижнями розгляне закон Зеленського про олігархів

20 червня 2021, 12:02 19
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Фото: із відкритих джерел
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Голосування за запропонований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про олігархів у першому читанні може відбутися найближчими тижнями

Про це повідомляє пресслужба Апарату парламенту із посиланням на спікера Ради Дмитра Разумкова, передає RegioNews.

За його словами, терміни розгляду цього законопроєкту залежать від того, коли документ підготує профільний комітет.

На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект в залі", - сказав він.

Разумков додав, що законопроєкт Зеленського і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

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