Зеленский анонсировал еще ряд законов по деолигархизации

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас готовится ряд законодательных инициатив по деолигархизации

Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", пишет RegioNews.

Зеленский напомнил, в Украине уже подготовили законопроект об олигархах. Его внесли в Верховную Раду.

"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский назвал условие, при котором на референдум вынесут вопрос об олигархах.