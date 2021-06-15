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15 июня 2021, 11:58 19

Зеленский анонсировал еще ряд законов по деолигархизации

15 июня 2021, 11:58 19
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Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас готовится ряд законодательных инициатив по деолигархизации

Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", пишет RegioNews.

Зеленский напомнил, в Украине уже подготовили законопроект об олигархах. Его внесли в Верховную Раду.

"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский назвал условие, при котором на референдум вынесут вопрос об олигархах.

Украина Владимир Зеленский закон президент законопроект

 
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