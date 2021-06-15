Зеленский анонсировал еще ряд законов по деолигархизации
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас готовится ряд законодательных инициатив по деолигархизации
Об этом он сообщил во время форума "Украина 30", пишет RegioNews.
Зеленский напомнил, в Украине уже подготовили законопроект об олигархах. Его внесли в Верховную Раду.
"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.
Напомним, ранее Зеленский назвал условие, при котором на референдум вынесут вопрос об олигархах.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты