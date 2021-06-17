Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов

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Верховная рада направит почти 750 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №5304

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон увеличивает расходы по КПКРК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений юстиции" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

"За" проголосовал 301 нардеп.

В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн грн.

Однако в процессе внесения правок между первым и вторым чтением парламентарии нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн.

А именно, кроме 600 млн гривен по общему фонду увеличиваются расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 142.050,7 тыс. гривен за счет сокращения расходов по ряду других бюджетных программ.

Расходы на паралимпийцев и дефлимпийцев откладываются в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Как сообщалось, судьи ВАКС через суд возвращают доплаты, урезанные из-за карантина. 11 судей Высшего антикоррупционного суда обратились с исками о взыскании недополученного судейского вознаграждения за период карантина. Некоторые из них уже выиграли суды.

Между тем вчера полиция проводила обыски в помещениях бухгалтерии ЧАО "АвтоКрАЗ" в Кременчуге. На Полтавщине полиция расследует уголовное производство по факту умышленной невыплаты заработной платы бывшим работникам "АвтоКрАЗа".

Также на Кировоградщине шахтеры вышли на бессрочную акцию протеста. Работники Ингульской шахты объявили о бессрочной акции протеста: сейчас задолженность по заработной плате составляет 169 миллионов гривен.