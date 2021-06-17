Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов
Верховная рада направит почти 750 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №5304
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Закон увеличивает расходы по КПКРК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений юстиции" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".
"За" проголосовал 301 нардеп.
В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн грн.
Однако в процессе внесения правок между первым и вторым чтением парламентарии нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн.
А именно, кроме 600 млн гривен по общему фонду увеличиваются расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 142.050,7 тыс. гривен за счет сокращения расходов по ряду других бюджетных программ.
Расходы на паралимпийцев и дефлимпийцев откладываются в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.
Как сообщалось, судьи ВАКС через суд возвращают доплаты, урезанные из-за карантина. 11 судей Высшего антикоррупционного суда обратились с исками о взыскании недополученного судейского вознаграждения за период карантина. Некоторые из них уже выиграли суды.