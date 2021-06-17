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17 июня 2021, 13:52 131

ОПЗЖ будет требовать возбудить дело против Потураева

17 июня 2021, 13:52 131
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Фракция "Опозиційна платформа - За життя" собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела против нардепа от "Слуги народу" Никиты Потураева, из-за слов которого сегодня в парламенте произошла драка

Об этом в Facebook сообщил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович, пишет RegioNews.

"Подаем заявление на возбуждение уголовного дела по Потураеву. Призыв к массовому убийству - это срок..." - написал Рабинович.

Ранее во время обсуждения поправок к законопроекту №4107 относительно независимости Нацсовета Потураев сказал, обращаясь к ОПЗЖ: "Эпоха лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию (ОПЗЖ, – ред.), совокупное состояние которых составляют годовой бюджет Украины, и расстреляет".

Напомним, позже Потурае извинился за свои слова о "расстреле" ОПЗЖ.

Украина Слуга народа Верховная Рада нардеп парламент

 
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