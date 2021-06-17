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17 июня 2021, 14:33 205

Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области

17 июня 2021, 14:33 205
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада во время заседания 17 июля увеличила территорию города Миргород на Полтавщине

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

Депутаты поддержали большинством голосов проект постановления №5487, за него проголосовали 293 народных избранников.

Территорию города Миргород увеличили на 1398,91 гектаров и утвердили его территорию общей площадью 4265,05 гектаров.

Кроме того, Раде рекомендуют увеличить территорию города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров.

Границы города Сосновка Львовской области также планируют увеличить на 102,5924 гектаров и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует увеличить территорию трех городов на Полтавщине, Виннитчине и Львовщине.

Верховная Рада Полтавская область Миргород голосование территория

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