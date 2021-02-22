В Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка - СМИ

Сообщается, что Владимир Яценко хотел убежать

Сообщается, что Владимир Яценко хотел убежать

Фото: из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) снимают с самолета в Борисполе под Киевом бывшего первого заместителя председателя Приватбанка Владимира Яценко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По данным издания, генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня утром подписала ему подозрение.

Просто сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину, который собирался бежать. Это один из топ-фигурантов по делу Приватбанка, который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности", - говорится в сообщении.

Яценко планируют задержать, НАБУ хочет вручить задержанному сообщение о подозрении. В ведомстве утверждают, что это одно из самых громких дел в Украине.

Позже пресс-служба НАБУ рассказала, что Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления Приватбанка в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

По оперативной информации, бывший чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий. Детали - позже", - рассказали в НАБУ.

Напомним, взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили: решение ВСУ.