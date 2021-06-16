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16 июня 2021, 18:30 7

Харьковской зоопарк Терехова - это "черная дыра", которая тянет миллиарды из бюджета, - эксперт

16 июня 2021, 18:30 7
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Строительство Харьковского зоопарка превратилось в проект по освоению бюджетных средств и площадку политического пиара и.о. харьковского головы Игоря Терехова

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"В стране недавно к "Большому строительству" добавилось "Большое садоводство" - теперь еще миллиарды на деревья пойдут. Вы вот смеетесь. А я говорил на днях об этом с друзьями из Харькова, а они, оказывается, уже пять лет живут рядом с мегапроектом за несколько миллиардов – там реконструируют зоопарк. А сегодня вижу новость: "Строительство террариума в зоопарке Харькова подорожало в четыре раза". Стало интересно – а сколько же теперь это стоит? Оказывается - 26 миллионов гривен", - написал эксперт.

Он также напомнил, что дополнительно о расходах на строительство зоопарка сообщает Харьковский антикоррупционный центр. "Например, в прошлом году на содержание бегемотов Харьковский горсовет выделил 64,5 миллиона гривен, а в этом году добавил еще 89 миллионов. Итого на жилье для бегемотов выходит 153,5 миллиона. Жилье для бегемотов в городе, где нет нормальных дорог, где огромное количество людей проживает в домах, требующих ремонта, а отключение воды, газа, света – стало нормой! Далее: вольер для обезьян - 35 миллионов! Перестройка туалета: три миллиона!"- уточнил Цыбулько.

"Я теперь понимаю, почему местные антикоррупционеры говорят, что на зоопарк в Харькове уже потрачено 2,5 миллиарда. Потому что проект стабильно поглощает огромные средства из городского бюджета. Кстати, сметной документации, как отдельного документа, на реконструкцию зоопарка не существует – по крайней мере, активистам Харьковского антикоррупционного центра не удалось его получить. Сам объект готов едва наполовину. Это значит, что на вторую половину нужно будет еще 2,5 миллиарда или где - то так", - добавил он.

Эксперт также заявил, что строительство зоопарка можно считать проектом по усвоению бюджетных средств. "Я не знаю, будут ли харьковчане иметь новый зоопарк и когда именно, но" черную дыру", которая тянет сотни миллионов гривен из их бюджета они уже имеют. И мне кажется, что будут иметь еще долго. Это же просто Клондайк посреди города для тех, кто знает, с какой стороны и с какой лопатой к бюджетным средствам подходить. Главное неустанно совершенствовать сам зоопарк – сейчас он должен стать лучшим в Европе", - поиронизировал Цыбулько.

"Потом, пожалуй, будут его делать лучшим в мире. Ну а средства в городском бюджете всегда найдутся. Это они не всегда есть на дома или дороги – вот, к примеру, Московский проспект в Харькове уже четыре года ремонтируют и не могут отремонтировать", - добавил эксперт.

Кроме того, Цыбулько заявил, что реконструкция зоопарка – один из главных пиар-активов исполняющего обязанности городского головы Харькова Игоря Терехова, который хочет быть избранным мэром в октябре 2021 года. "23 августа обещает запустить харьковчан в новый зоопарк. Он, правда будет готов максимум на 50%, но, думаю, они увидят, кому в Харькове "жить хорошо" – им, или обезьянам с бегемотами. Но вполне возможно, что эстетика отвлечет их от грустных мыслей, и возможно они подумают: "ну, если Терехов так об обезьянах позаботился, то и нас не забудет", и все как один пойдут и проголосуют за Терехова и зоопарк за несколько миллиардов гривен", - написал он, предположив, что "скорее всего так думает только сам Терехов. Не представляю себе Харьков как островок населенный идиотами, которые видят, как их намахивают и идут голосовать за того, кто их намахивает".

Цыбулько также добавил, что пиар-проект "Зоопарк" по стоимости уже равен нескольким избирательным кампаниям, например в Бундестаг или Сейм: "Ну, так это у них, в европах. Ничего они там в крокодилах да игуанах не понимают".

Напомним, недавно Харьковский зоопарк объявил очередной тендер по реконструкции здания террариума зоопарка стоимостью 20 миллионов гривен. По данным ХАЦ, в 2020 году зоопарк уже проводил тендер на реконструкцию этого здания. Тогда было подписано соглашение стоимостью 6,6 млн. гривен, но стоимость работ в новом тендере увеличили. Также, по данным ХАЦ, зоопарк объявив тендер на строительство здания для содержания бегемотов в зоне "африканское сафари" стоимостью 89,33 млн грн. Аукцион должен состояться 29 июня.

31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. Несмотря на то, что официально избирательный процесс в Харькове еще не стартовал, и. о. мэра Игорь Терехов уже активно ведет свою избирательную кампанию.

выборы зоопарк Харьков коррупция Игорь Терехов

 
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