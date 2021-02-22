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22 февраля 2021, 16:59 190

Нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка" подписаны подозрения - Венедиктова

22 февраля 2021, 16:59 190
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Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования нанесенного ущерба
Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования нанесенного ущерба
Фото: из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", их имена и детали подозрений пока не раскрываются.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Венедиктова подтвердила, что действительно подписала подозрение Владимиру Яценко, и заявила, что стала одним из процессуальных руководителей в этом деле.

После проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП, я лично приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведению экспертного исследования с целью подтверждения убытков, нанесенных государству и гражданам", - заявила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что не может говорить о состоянии дел в этом производстве и не стала раскрывать имена подозреваемых.

Также она отметила, что в этом деле не удалось избежать "слива" информации перед проведением спецоперации по посадке самолета в аэропорту "Борисполь".

Мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей "сливаются", что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз", - написала она.

Напомним, в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка.

Офис генпрокурора подозрение уголовное дело Приватбанк Ирина Венедиктова

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