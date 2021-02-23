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23 февраля 2021, 10:39 36

Бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" сообщили о подозрении - НАБУ

23 февраля 2021, 10:39 36
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Двум фигурантам дела подозрения прислали по почте
Двум фигурантам дела подозрения прислали по почте
Фото: nabu.gov.ua
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "ПриватБанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" подписала Генеральный прокурор. Среди подозреваемых фигурируют следующие лица:

  • бывший глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • бывший первый заместитель главы правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • бывшая руководительница одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании.

По данным следствия, подозреваемые в декабре 2016 года за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Экс-главе правления и руководительнице одного из подразделений банка о подозрении сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, а именно - отправлено по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и Директора НАБУ, которые обратились в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", после чего правоохранители начали следственные действия - экс-чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.

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