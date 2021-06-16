В Харькове курсанты продавали через интернет краденое военное имущество

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в одном из высших учебных заведений Минобороны, которое находится в Харькове, схему продажи военного имущества

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащие, среди которых были курсанты, в течение года разворовывали военное имущество и продавали его через интернет по рыночной стоимости.

Следователи открыли по данному факту уголовное дело и смогли получить доказательства хищения имущества.

В ходе обысков по местам их проживания и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные преступным путем", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все должностные лица, причастные к схеме.

Напомним, ранее во Львове руководство одного из предприятий Минобороны разоблачили на взятке.