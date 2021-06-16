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16 июня 2021, 15:02 28

Кабмин назначил "слугу народа" своим представителем в Раде

16 июня 2021, 15:02 28
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров назначил руководителя секретариата фракции "Слуга народа" Тараса Мельничука своим представителем в Верховной Раде

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Перечень кадровых вопросов был проголосован на заседании без замечаний.

В дальнейшем, я уверен, у нас впереди плодотворная коммуникационная работа", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тарас Мельничук работает главой секретариата фракции "Слуга народа" с 2019 года. В 2015-2017 годах он был помощником руководителя фракции "Самопомощь" в парламенте Олега Березюка. В 2020 году неудачно баллотировался от "Слуги народа" в Киевский городской совет.

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Мокан уходит с должности представителя Кабмина в Раде, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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