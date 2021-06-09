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09 июня 2021, 14:59 6

Правительство предлагает ввести санкции на физических и юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

09 июня 2021, 14:59 6
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Фото из открытых источников
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Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против шести физических и десяти юридических лиц из разных стран, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает RegioNews.

Кабинет Министров Украины одобрил и должен в течение трех дней внести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим и юридическим лицам, причастным к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ, - говорится в сообщении.

Указано, что санкции предлагается применить сроком на три года к шести физическим и десяти юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах мира.

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает блокирование пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывод капиталов за пределы территории Украины. Кроме того, он остановит выполнение экономических и финансовых обязательств, прекратит предоставление телекоммуникационных услуг и заблокирует возможность использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также сделает невозможной передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, использование соответствующих интернет-ресурсов на территории Украины.

Как сообщалось, 21 мая Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "воров в законе".

Ранее, 22 апреля Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против почти 100 компаний.

Еще раньше, 23 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым внесены изменения в санкционные списки. Изменены и дополнены перечни лиц, в отношении которых ранее применяли санкции.

Кабмин санкции РФ СНБО агрессия пропаганда

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