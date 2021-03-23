Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым внесены изменения в санкционные списки

Изменены и дополнены перечни лиц, в отношении которых ранее применяли санкции

Изменены и дополнены перечни лиц, в отношении которых ранее применяли санкции

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Решением СНБО Украины внесен ряд изменений и дополнений в перечни физических и юрлиц, в отношении которых ранее были применены санкции.

Так, изъяты из списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы.

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, изъято российское акционерное общество "Башкирская содовая компания".

Также, согласно решению СНБО, Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных пунктом 2 указанного решения.

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер, - говорится в Указе президента.

Как сообщалось, 20 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно двух российских банков. Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке.