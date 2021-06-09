Уряд пропонує запровадити санкції на фізичних та юросіб із різних країн за пропаганду агресії РФ

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Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із різних країн, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії РФ проти України

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії РФ проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ, - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що санкції пропонується застосувати терміном на три роки до шести фізичних і десяти юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах світу.

Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території України, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, виведення капіталів за межі території України. Крім того, він зупинить виконання економічних та фінансових зобов'язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України.

Як повідомлялося, 21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".

Раніше, 22 квітня Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти майже 100 компаній.

Ще раніше, 23 березня Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким внесені зміни до санкційних списків. Змінені і доповнені переліки осіб, щодо яких раніше застосовували санкції.